Umbau des früheren Postgebäudes in Bad Elster: Warum das schönste Detail nicht realisiert werden kann

Sanierung und Umbau des Stadtbild prägenden Hauses in der Kurstadt laufen. Die Bauherren-Familie verrät, was nach einem Architektenwettbewerb umgesetzt wird - und was nicht.

Der Dornröschenschlaf ist beendet, es geht voran: Das erkennen Passanten in Bad Elster sofort, wenn sie am früheren Postgebäude an der Richard-Wagner-Straße vorbeikommen. Ein Bauzaun sperrt den Vorgarten ab. Im Erdgeschoss sind bereits seit Sommer Handwerker aktiv, um dem einst Stadtbild prägenden Gebäude wieder neues Leben einzuhauchen.... Der Dornröschenschlaf ist beendet, es geht voran: Das erkennen Passanten in Bad Elster sofort, wenn sie am früheren Postgebäude an der Richard-Wagner-Straße vorbeikommen. Ein Bauzaun sperrt den Vorgarten ab. Im Erdgeschoss sind bereits seit Sommer Handwerker aktiv, um dem einst Stadtbild prägenden Gebäude wieder neues Leben einzuhauchen....