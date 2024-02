Unbekannte sprühen verbotene Zeichen auf Skaterbahn in Tannenbergsthal

Die Tat ereignete sich nach den Angaben der Polizei am Wochenende. Schaden: rund 400 Euro.

Muldenhammer.

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstagmittag und Montagvormittag an der Skaterbahn an der Straße Zur Pechhütte im Muldenhammer-Ortsteil Tannenbergsthal zu schaffen gemacht. Sie sprühten in einer Größe von jeweils etwa 40 mal 40 Zentimetern vier Hakenkreuze sowie einen Reichsadler mit Hakenkreuz auf, teilt die Polizei im Pressebericht vom Dienstag mit. Die Mitarbeiter des Stadtbauhofs bemerkten die verbotenen Zeichen, machten sie zunächst unkenntlich und beseitigten sie dann. Der dabei entstandene Sachschaden wurde auf rund 400 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf die unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480 zu melden. (lh)