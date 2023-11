Unfall auf winterglatter Fahrbahn in Mühlleithen

Renault überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Einen Unfall auf winterglatter Fahrbahn hat es bereits am Montagmorgen unweit des Klingenthaler Ortsteils Mühlleithen gegeben. Gegen 6.45 Uhr hatte sich auf winterglatter Fahrbahn ein Renault überschlagen. Ein 19-Jähriger war mit diesem auf der B 283 unterwegs - von Mühlleithen in Richtung Klingenthal. In einer Linkskurve kam er mit seinem...