Unfall mit Luxusauto: Tesla-Fahrer verursacht in Adorf hohen Sachschaden

Der 23-Jährige war von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gestoßen.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es laut Polizei am Sonntagmittag in Adorf gekommen. Dabei kam ein 23-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab. Der Mann fuhr mit seinem Tesla auf der Straße Am Hummelberg in Richtung B 92, als er die Kontrolle über das Elektroauto verlor. Vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war, rutschte sein...