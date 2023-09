Unfall mit Microcar in Oelsnitz: 17-Jähriger rammt angetrunken drei Pkw

Ein Jugendlicher baut in der Nacht zum Samstag in Oelsnitz einen Unfall.

Unfall in der Nacht zum Samstag in Oelsnitz: Ein 17-jähriger Microcar-Fahrer war gegen 1.45 Uhr in Oelsnitz auf der Alten Reichenbacher Straße in Richtung Plauensche Straße unterwegs. Auf Höhe des ehemaligen Krankenhauses touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite zwei geparkte Pkw. Am Microcar, einem Kia Ceed und einem Skoda Superb...