Verkauf von Wohnungen in Adorfer Ex-Ambulanz noch 2023

Die Stadt ist mit dem Investor in den vergangenen Wochen und Monaten gut vorangekommen. Der Kaufpreis ist bezahlt, der Notarvertrag unterschrieben.

In Adorf geht es mit dem Seniorenwohn-Projekt in der Ex-Ambulanz Markt 31 voran. Wie Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) mitteilte, ist noch in diesem Jahr der Verkauf von Wohnungen vorgesehen. In dem Haus, in das der Unternehmensberater Thomas Bürmann aus der Nähe von Regensburg investieren will, sollen 13 Wohnungen sowie eine große weitere mit...