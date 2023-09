Verunreinigter Diesel aus Tschechien: Das sagen Betroffene

Nachdem eine tschechische Tankstelle minderwertigen Diesel verkauft hatte, hoffen Geschädigte jetzt auf die Zusage des Tankstellenbetreibers.

Vojtanov. Nach den Problemen um verunreinigten Diesel von der Armex-Tankestelle in Vojtanov haben sich Betroffene zu Wort gemeldet.

Einer ist Heiko Beyer aus Selb. Er blieb in Jena hängen. "Probleme habe ich schon am Hermsdorfer Kreuz gespürt", erzählt er. In Jena war dann Schluss, das Fahrzeug wurde dort repariert. Schaden: 1100 Euro. Beyer hat sich jetzt das Protokoll von der Tankstelle geholt, mit dem Schäden erfasst werden.

Eine Elsteranerin wurden durch die "Freie Presse" auf das Problem aufmerksam. Als Wenigfahrerin hatte sie selbst bis dato nicht bemerkt, den schlechten Diesel im Tank zu haben.

Ein weiterer Betroffener berät sich mit einem Anwalt. Alle eint die Hoffnung auf eine Entschädigung durch den Betreiber. (tb)