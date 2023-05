Vogtländer leitet berühmten Knabenchor

Auch wenn es schon sehr lange her ist, kann sich Ludwig Böhme noch an seine Heimat erinnern: "Ich bin in Rodewisch geboren. Als ich drei Jahre alt war, ist unsere Familie nach Chemnitz gezogen, mit sechs Jahren nach Leipzig, weil mein Vater dort Thomaskantor war. Meine erste musikalische Ausbildung erhielt ich im Thomanerchor. Wenn ich als Kind...