Vogtländer versteckt Drogen in Unterhose

Der Zoll hat in Markneukirchen verhindert, dass ein 42-jähriger Crystal ins Land schmuggeln konnte. Wie die Beamten dem Mann auf die Schliche kamen.

Etwas mehr als fünf Gramm Crystal haben Zollbeamte bei einem 42-jährigen Vogtländer sichergestellt. Versteckt hatte er die Drogen in seiner Unterhose. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Donnerstag mitteilt, hatten Beamte im Markneukirchener Ortsteil Schönlind ein aus Tschechien kommendes Fahrzeug kontrolliert. Beide Insassen gaben zunächst an,...