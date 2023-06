Vogtländische Feuerwehren kämpfen um Platz im Landesfinale

In der Vogtland-Arena treten am Samstag 22 Mannschaften in der Disziplin Gruppenstafette zum Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen an.

Die vogtländischen Jugendfeuerwehren treten am Samstag nach fünfjähriger Pause wieder in den Wettstreit. Ab 9 Uhr ist die Vogtland-Arena Klingenthal Austragungsort zum Vorausscheid der Disziplin Gruppenstafette. Ins Rennen gehen 22 Mannschaften. Die besten fünf qualifizieren sich für das Landesfinale um den Pokal der Jugendfeuerwehr Sachsen am 8....