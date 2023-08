Vogtländische Oldtimer gehen am Samstag auf Tour

Zum 18. Mal führt die Kfz-Veteranenrallye durchs Vogtland. Stationen der vom Vogtländischen Oldtimerclub organisierten Tour mit über 100 Fahrzeugen sind zum Beispiel Oelsnitz, Tirpersdorf und Globus.

Mit der Kfz-Veteranen-Rallye des Vogtländischen Oldtimerclubs Oelsnitz kehrt am Samstag nach vier Jahren eine Traditionsveranstaltung in die Region zurück. 2019 war die bislang letzte Auflage - sie mutet an wie aus ganz fernen Zeiten, als der damaligen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Empfang bereitet wurde. Die 18. Auflage der Rallye...