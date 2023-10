Vogtland: Forscher holen Multitalent ans Licht

Eduard Johnson war Lehrer, Historiker, Journalist - und Wahlvogtländer. Zur Ortschronistenkonferenz am Samstag auf Schloss Voigtsberg geht es um überraschende Funde, neue Ideen und ein dickes Buch.

Das Leben von Eduard Johnson währte nur 63 Jahre - doch in dieser Zeit hat der Wahl-Vogtländer so viele Themen bearbeitet, dass seine Veröffentlichungen noch 120 Jahre nach seinem Tod die Heimatforscher der Region in Atem halten. Das gilt vor allem für seine Artikelserie „Vogtländische Altertümer“, erschienen von 1896 bis 1903 in mehr...