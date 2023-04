Vogtlandsporthalle: DJs legen auf

Oelsnitz.

In der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle, Adolf-Damaschke-Straße 55A, steigt am Samstag, 6. Mai eine Party mit den Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Dazu legen DJ Bass-T sowie DJ Little Bird aus Dresden auf. Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es vorab für 9 Euro bei Event-Agentur M-Three, Roter Markt 6 in Markneukirchen oder der Esso-Tankstelle Oelsnitz, Falkensteiner Straße 2. Eintritt an der Abendkasse: 13 Euro. (hagr)