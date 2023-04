Volker "Holly" Schlott mit Deutschen Jazzpreis geehrt

Große Ehre für den in Oelsnitz geboren Jazzmusiker Volker "Holly" Schlott. Der in Berlin lebende Vogtländer hat am Donnerstagabend den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Holzblasinstrumente erhalten. Die Verleihung fand im Metropol-Theater in Bremen statt. Der 65-Jährige zählte im Vorfeld zu den nominierten Künstlern aus unterschiedlichen...