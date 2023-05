Vor genau zehn Jahren: Land unter an der Zwickauer Mulde im oberen Vogtland

Zehn Jahre liegt das letzte große Hochwasser in Muldenhammer inzwischen zurück. Am 2. Juni 2013 war am Zusammenfluss von Großer Pyra und Zwickauer Mulde ein Pegel von 2,70 Metern gemessen worden - das bedeute Hochwasserstufe 4. Der Pegel lag dabei gut 50 Zentimeter über dem vom Hochwasser im Dezember 1974. Rekordwert an dieser Stelle sind jene...