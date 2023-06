Vor TV-Show: So sorgt Entertainer Wolfgang Lippert für Aufsehen in Bad Elster

Der beliebte Entertainer Wolfgang Lippert steht am Samstagabend auf der Bühne am Badeplatz in Bad Elster, wenn ab 20.15 Uhr die Live-Show der Sendung „Damals war’s“ im MDR-Fernsehen übertragen wird. Schon am Freitag fanden die ersten Proben statt. Das zog viele Schaulustige in das Zentrum des Kurortes.