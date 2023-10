Wahl-Oelsnitzer macht den Vogtländern Beine: Ehrung für Wanderer Paul Apitzsch

Am 12. November jährt sich der Geburtstag des langjährigen Oberwegemeisters zum 150. Mal. Daran wird bei drei Wandertouren und Tafel-Enthüllungen in Triebel, Klingenthal und Oelsnitz erinnert.

Als Wanderregion wirbt das Vogtland landauf, landab - am Anfang stand vor 120 Jahren der langjährige Oberwegemeister Paul Apitzsch. Der Name des Wanderers, Autors und Lehrers aus Oelsnitz hat in Wanderkreisen bis heute einen guten Klang - damit darf der 150. Geburtstag Apitzschs am 12. November nicht einfach vorbeirauschen. Der Verband...