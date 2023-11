Warum das Muscheltor in Adorf weiter verhüllt ist

Der neue Hingucker am Hang des Pfortenberges an der B 92 ist noch eingepackt. Doch der Bürgermeister gibt sich gewiss, dass sich das bald ändert.

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit - doch das Muscheltor als neuer Hingucker an der B 92 in Adorf ist momentan noch sorgsam verpackt. Was ist los mit dem 2,2 Tonnen schweren Kunstwerk, einem stilisierten Nachbau des Freiberger Tores, geschaffen von Kunstschmied René Donath aus Leubetha? Es klemmt an der Beleuchtung, hieß es dazu im Adorfer...