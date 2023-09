Warum die Besucher von der Live-Nacht des Mundharmonika-Festivals in Klingenthal schwärmen

Zwei Premieren erlebten am Samstag mehr als 1000 Besucher bei „Mundharmonika live“ in und um Klingenthal. Wie Bluesgesang aus Argentinien und Folkrock unplugged in Tannenbergsthal begeisterten.

Auch wenn noch nicht genau feststeht, wie viele Eintrittskarten verkauft wurden, „Muha-live“ nähert sich dem Rekord von 2019 an. „Das Publikum war begeistert von den musikalischen Darbietungen“, so ein zufriedener Festivalchef Karsten Meinel. Ein Streifzug: Auch wenn noch nicht genau feststeht, wie viele Eintrittskarten verkauft wurden, „Muha-live“ nähert sich dem Rekord von 2019 an. „Das Publikum war begeistert von den musikalischen Darbietungen“, so ein zufriedener Festivalchef Karsten Meinel. Ein Streifzug: