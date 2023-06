Warum im Natufreibad Bad Elster Wasserratten hungrig bleiben

Die idyllische Anlage wird in diesen Tagen von vielen Ausflüglern und Wasserratten angesteuert. Was der Förderverein des Bades in diesem Jahr plant und wo im Moment der Schuh drückt.

Zu den sommerlichen Bade-Geheimtipps im oberen Vogtland zählt zweifelsohne das Naturfreibad von Bad Elster. Die historische Anlage ist ein wahres Idyll: Im parkähnlichen Gelände können Besucher herrlich die Seele baumeln lassen. Und mit Spielplatz, Beachvolleyballplatz und dem noch neuen Wasserspielplatz bietet es gleichzeitig viele...