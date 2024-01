Warum in Oelsnitz Blaue Tonnen nicht abgeholt werden

Bei der Entsorgung in der Innenstadt blieben Tonnen ungeleert stehen. Das Landratsamt liefert dafür eine überraschende Begründung.

Ärger in Oelsnitz: Bei der Entsorgung der Blauen Tonne in der Innenstadt hat es gehakt. Betroffen war unter anderem die Wallstraße. Was ist der Grund? „Freie Presse“ hakte nach. Das Landratsamt Vogtlandkreis hat auf Anfrage eine Antwort parat. „Anliegende Fahrzeuge parkten vermutlich witterungsbedingt im Fahrbahnbereich. Die Papiertonnen...