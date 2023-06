Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Klingenthal: Stadtfest. Mit dem Klingenthaler Stadtfest beginnt die Stadtfeste-Saison im oberen Vogtland. Von Freitag bis Sonntag ist Party auf dem Markt. Das Fest beginnt am Freitag mit dem Fassanstich der Oberbürgermeisterin um 20 Uhr. Danach spielt die Band Halb so Wild. Am Samstag ist ab 12.45 Uhr Mini-Skifliegen, 14 Uhr beginnt das Programm...