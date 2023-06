Was die Kommunalparlamente kommende Woche beschäftigt

In Oelsnitz geht es um Personalsachen, in Klingenthal um Elternbeiträge und Haushalt. Auch die Gremien in Eichigt, Schöneck und Markneukirchen tagen.

Im oberen Vogtland kommen die Stadt- und Gemeinderäte nächste Woche zu fünf öffentlichen Sitzungen zusammen. Am Montag geht es 19 Uhr im Ratssaal Schöneck um die Besetzung des Aufsichtsrates der DLT und 20 Uhr bei Eichigts Räten in der Waldklause Tiefenbrunn um den Kauf einer Wärmebildkamera. Klingenthals Räte sprechen am Dienstag ab 18...