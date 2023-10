Was ist denn da los? Oelsnitzer Markt voll von Feuerwehrautos

Am Freitagnachmittag sah Oelsnitz rot: Zehn Hilfeleistungslöschfahrzeuge parkten vor dem Rathaus. Was hinter der Aktion steckt.

Das war ein Bild, das es sonst in Großstädten wie Dresden oder Leipzig gibt: Zehn baugleiche Feuerwehrautos in Reih und Glied parkten am Freitagnachmittag auf dem Oelsnitzer Markt. Sie wurden in einer von der Stadt Oelsnitz koordinierten Sammelbeschaffung im Gesamtwert von 4,5 Millionen Euro angeschafft. Es handelt sich um...