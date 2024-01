Welche Themen Kommunalparlamente im Oberland ab 29. Januar beschäftigen

In Schöneck, Mühlental und Triebel geht es um den Haushalt, in Bad Brambach sowie in Schöneck um die Übertragung von Sirenen an den Vogtlandkreis.

Über Ausgaben und Einnahmen dieses Jahr reden in der kommenden Woche Stadt- und Gemeinderäte im oberen Vogtland. Im Stadtrat Schöneck wird am Montag, 19 Uhr im Ratssaal der Haushalt 2024 beraten. Außerdem geht es um die Übertragung von Sirenen an den Kreis, die Holzernte im Kommunalwald und Planungen für den Jugendpark. In Bad Brambach ist... Über Ausgaben und Einnahmen dieses Jahr reden in der kommenden Woche Stadt- und Gemeinderäte im oberen Vogtland. Im Stadtrat Schöneck wird am Montag, 19 Uhr im Ratssaal der Haushalt 2024 beraten. Außerdem geht es um die Übertragung von Sirenen an den Kreis, die Holzernte im Kommunalwald und Planungen für den Jugendpark. In Bad Brambach ist...