Wernitzgrün: Mercedes Cabrio am helllichten Tag gestohlen

Autodiebstahl im Markneukirchener Ortsteil Wernitzgrün: Hier wurde am Dienstagmittag ein Mercedes SLK gestohlen. Der Tathergang laut Polizei: Am Dienstagmittag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück an der Markneukirchner Straße. Von dort entwendeten die Täter einen grauen Mercedes Benz SLK...