Wie geht es nach der Absage für dieses Jahr mit dem Bulli-Treffen in der Klingenthaler Vogtland-Arena weiter?

Vielleicht, so Alexander Ziron, gibt es für 2024 einen neuen Versuch für das Bulli-Treffen an der Vogtland-Arena Klingenthal. „Wir überlegen noch“, sagt der Chef der Vogtland-Arena-Vermarktungsgesellschaft. In vielen Reaktionen sei die Absage bedauert worden. Ziron: „Ein Shitstorm blieb aber aus.“