Wintereinbruch im oberen Vogtland: Bundesstraße in Mühlleithen kurzzeitig gesperrt

Die B 283 musste am Donnerstagmorgen für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Grund war ein Unfall wegen Schneeglätte.

Die Bundesstraße 283 in Mühlleithen musste am Donnerstagmorgen für rund eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Wie ein Polizeisprecher aktuell der „Freien Presse“ sagte, war auf dem Abschnitt in Richtung Tannenbergsthal auf winterlicher und schneeglatter Fahrbahn ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto gegen einen Schulbus gerutscht. An beiden...