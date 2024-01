Wird die B 283 in der Ortsdurchfahrt Zwota wieder zu einem Nadelöhr?

Für Dienstag ist laut Klingenthaler Verkehrsamt eine Beratung angesetzt, welche Arbeiten in diesem Jahr erfolgen sollen - und unter welchen Sperrungen.

Sie ist auf weiten Strecken eine Holperpiste, die B 283/Markneukirchner Straße in der Ortsdurchfahrt Zwota. Schlagloch reiht sich an Schlagloch. In dem Bereich an den Waldhäusern, in dem im vergangenen Jahr die Gasleitung gewechselt wurde, hat sich durch den Frost der Fahrbahnbelag quer über die Straße um mehrere Zentimeter gehoben.