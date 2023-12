Worüber Gemeinderäte im Oberland diese Woche entscheiden

In Bösenbrunn geht es um doppelte Straßennamen, in Mühlental um die Übertragung von Sirenen an den Kreis, in Triebel um den Brandschutzbedarfsplan.

Im oberen Vogtland tagen diese Woche mehrere Gemeinderäte. In Bösenbrunn geht es um einen Grundsatzbeschluss zur Änderung doppelter Straßennamen im Gemeindegebiet. Zur Sitzung am Dienstag ab 19 Uhr im Bürgerhaus Schönbrunn sind auch Haushalt 2024 und Rittergut Bösenbrunn Thema. Der Gemeinderat Triebel tagt am Donnerstag ab 18 Uhr in der...