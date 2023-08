Zapfbahn statt Bibel: Zur Zwoticher Körbe erfüllt sich des Pfarrers heimlicher Wunsch

Seit 17 Jahren ist Christoph Greiling Pfarrer in Klingenthal. Jetzt geht er in den Ruhestand. Am 27. August hält er in der Johanniskirche Sachsenberg seine letzte Predigt.

KlingenthalDas Hobby hat sich beim scheidenden Sachsenberger Pfarrer Christoph Greiling schon auf den Weg gemacht. Unzählige Mineralien, verpackt in Kisten. „Sie haben mich schon immer fasziniert. Viele habe ich selbst gefunden und ich bin auch regelmäßig bei Börsen in Schneckenstein und Oelsnitz unterwegs, um dieses und jenes neue Stück zu...