Zuckertüten aus dem Vogtland: „Die Trends werden immer verrückter“

Für rund 40.000 Kinder in Sachsen beginnt in der kommenden Woche ein neuer Lebensabschnitt – die Schulzeit. Dabei darf die Schultüte oder auch Zuckertüte, wie sie hier in der Region genannt wird, nicht fehlen. Viele dieser traditionellen Einschulungsgeschenke haben ihren Ursprung in einem mittelständischen Unternehmen in Markneukirchen.