Züchter in Tirpersdorf, Altmannsgrün und Bobenneukirchen stellen aus

Am Wochenende laden Rassegeflügelzuchtverein Tirpersdorf, Kleintierzüchterverein Droßdorf-Juchhöh und Kleintierzuchtverein Bobenneukirchen ein.

Das neue Jahr im oberen Vogtland startet am Wochenende mit zwei Ausstellungen örtlicher Kleintierzuchtvereine. In der Turnhalle in Tirpersdorf hat der 1905 gegründete Rassegeflügelzuchtverein seine Ausstellung aufgebaut. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 9 bis 14 Uhr. In Bobenneukirchen findet die Lokalschau des...