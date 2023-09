Zwei neue Vollsperrungen im oberen Vogtland

Schwere Zeiten für Autofahrer im Oberland: Eine erneute Sperrung der B 283 in Zwota sowie in der Ortslage Schöneck kündigen sich an.

Ab Dienstag bis voraussichtlich 24. November wird die B 283 Markneukirchner Straße ab Höhe Fitnesspark bis zum Ortsausgang für die Erneuerung der Gasleitung voll gesperrt. Darüber hat der Versorger Eins informiert. Er erneuert dort die Gasleitung. Die Umleitung erfolgt über die S 301 Schönecker Straße und S 305 Kärrnerstraße. Für den...