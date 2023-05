Zwei Open-Airs in Oelsnitz geplant

Oelsnitz.

Der Monat Mai bringt den Oelsnitzern zwei kostenfreie Straßenkonzerte: Am Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, gibt die Band Minimax ein Konzert in der Gerichtsstraße. Eine Woche später tritt Halb So Wild auf der Oberen Kirchstraße auf, Beginn ist ebenfalls 20 Uhr. Bei beiden Konzerten wird kein Eintritt verlangt. Organisator ist die Oelsnitzer Kultur GmbH. Mit den Konzerten will das stadteigene Unternehmen einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten, wie Geschäftsführer Daniel Petri sagte. (tb)