13-Jährige in Plauen von Unbekannten in Gebüsch geschubst

Der Vorfall hatte sich bereits Ende Oktober ereignet. Am Mittwoch ging die Polizei damit an die Öffentlichkeit.

Die Polizei in Plauen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich Ende Oktober ereignet hat. Am 30. Oktober hatte sich bei ihr eine 13-Jährige gemeldet und gab an, dass sie am Nachmittag zu Fuß auf der Pestalozzistraße unterwegs war, als sie gegenüber der Hausnummer 66 von zwei Unbekannten in ein Gebüsch geschubst wurde. Das Mädchen konnte die...