17. Juni 1953: Neue Gedenktafel nahe dem Plauener Wende-Denkmal erinnert an Volksaufstand

Der vogtländische Künstler Peter Luban hat die Bronzeplatte gefertigt.

Der Bereich des Plauener Wende-Denkmals wird einmal mehr ein Ort des Innehaltens. Unweit der stilisierten Kerze, die an die Friedliche Revolution vom Herbst 1989 erinnern soll, hat die Stadtverwaltung nun eine neue Gedenktafel anbringen lassen. Sie erinnert an die Plauener, die sich am 17. Juni 1953 am Volksaufstand in der damaligen DDR beteiligt...