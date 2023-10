20-Jähriger nach Clubbesuch in Plauen ausgeraubt

Die Täter kamen im Auto. Wer hat den Überfall gesehen?

Bei einem Raub in Plauen wurde einem jungen Mann das Smartphone gestohlen, außerdem wurde er leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, verließ der 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 5 Uhr, den Delta Club und lief in Richtung Altmarkt. Im Bereich Straßberger Straße/An der Rosentreppe sprangen plötzlich fünf unbekannte...