250 Seiten pralle Vogtland-Historie: Geschichtsverein bringt neue Jahresschrift heraus

Ob es nun um die Vielfalt der Plauener Grünanlagen oder um zerstrittene Künstler der Region geht - die Autoren dringen tief in die Vergangenheit ein.

Haben Sie gewusst, wo man in Plauen früher „lustwandelte“? Ja, sogar auf dem Friedhof, wie Autor Peter Albrecht in seinem Beitrag über die Geschichte der hiesigen Grünanlagen schreibt. Seine Ausführungen und weitere 14 Artikel über Historisches der Region finden sich in der 29. Auflage der Mitteilungen des Vereins für vogtländische...