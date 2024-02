28-Jähriger klettert auf den Schornstein an der Plauener Hammerstraße: Das war der Grund

Die Höhenrettung der Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag an die Hammerstraße gerufen.

Gefährlicher Ausflug am Samstagnachmittag in Plauen: Ein 28-Jähriger ist auf den Schornstein an der Hammerstraße geklettert. Der weithin sichtbare Schlot ist das höchste Bauwerk im Vogtland. Ein Mitarbeiter des Heizkraftwerkes hatte die Polizei informiert, dass sich ein Mann unbefugt Zutritt zu dem eingezäunten Gelände verschafft hatte und...