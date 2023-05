43-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz

Schöneck.

In Schöneck ist ein Radfahrer nach einem schweren Sturz verstorben. Nach Angaben der Polizei war der 43-Jährige in der Nacht zum Sonntag auf der Verbindungsstraße von Korna nach Arnoldsgrün unterwegs gewesen. Die Straße hat ein starkes Gefälle. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der Mann stürzte und sich schwer am Kopf verletzte, sodass er später an diesen Verletzungen starb, teilte sie am Montag mit. Laut Notarzt ist der Mann nach Mitternacht verstorben. Die Hintergründe des Sturzes, der sich ersten Ermittlungsergebnissen zufolge zwischen 1.20 und 4.20 Uhr ereignet hat, sind bislang noch unklar, weshalb die Polizei auf Zeugen hofft. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Reichenbach unter Ruf 03765 500 zu melden. (fp)