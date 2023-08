78-jährige Fußgängerin bei Unfall in Plauen verletzt

Die ältere Frau war am Donnerstag an einer Straßenbahnhaltestelle gestürzt. Was war passiert?

Einen Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle hat es am Donnerstagmittag in Plauen gegeben. Dabei wurde eine Frau verletzt, obwohl es nicht zu einer Berührung mit der Straßenbahn gekommen war. Wie die Polizei am Freitag berichtete, lief eine 78-Jährige gegen 13.10 Uhr am Chrieschwitzer Hang in Richtung der Haltestelle Dr.-Karl-Gelbke-Straße... Einen Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle hat es am Donnerstagmittag in Plauen gegeben. Dabei wurde eine Frau verletzt, obwohl es nicht zu einer Berührung mit der Straßenbahn gekommen war. Wie die Polizei am Freitag berichtete, lief eine 78-Jährige gegen 13.10 Uhr am Chrieschwitzer Hang in Richtung der Haltestelle Dr.-Karl-Gelbke-Straße...