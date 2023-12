86-jähriger Autofahrer missachtet in Plauen rote Ampel und verursacht Kollision

Am Einkaufszentrum Elster-Park hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück.

An der Kreuzung zum Chrieschwitzer Einkaufszentrum Elster-Park hat es am Donnerstag einen Verkehrsunfall gegeben. Als eine 20-jährige Autofahrerin, die auf der Dresdener Straße stadteinwärts unterwegs war, bei Grün in Richtung Elster-Park abbog, stieß sie mit dem Auto eines 86-Jährigen zusammen. Laut Polizei war der Rentner gegen 18.15 Uhr...