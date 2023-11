Ab sofort Rentner und nun? - Landratsamt in Plauen lädt zur Infoveranstaltung ein

Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für Menschen im Ruhestand, die sich noch nützlich machen möchten.

Eine Infoveranstaltung zum Thema „Flexirente und der Übergang in den (Un-)Ruhestand“ findet am morgigen Mittwoch im Landratsamt am Plauener Postplatz statt. Dazu haben die Seniorenbeauftragte des Landkreises und die Regionale Servicestelle Betriebliche Gesundheit eingeladen. Die öffentliche Veranstaltung beginnt 14 Uhr. Willkommen sind dazu...