Adventsmarkt im Chrieschwitzer Hang in Plauen

Das Jugendzentrum Boxenstop lädt am 1. Adventssamstag in den Friesenweg 169 ein.

Zum traditionellen Adventsmarkt lädt am ersten Adventssamstag, dem 2. Dezember, das Jugendzentrum Boxenstop in den Chrieschwitzer Hang ein. Im Friesenweg 169 kann man wieder basteln und handwerklich tätig sein. So steht das Kerzenziehen in der Kreativwerkstatt im Mittelpunkt. Doch nach Angabe von Pascal Ulrich, dem Leiter des Treffs, werden auch...