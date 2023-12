Adventsmeile in der Elsteraue lockt überregionales Publikum nach Plauen

Ein Geheimtipp ist der Weihnachtsmarkt, der traditionell am zweiten Adeventswochenende in der Elsteraue stattfindet, schon längst nicht mehr. Ideen gehen den Veranstalter indes längst nicht aus.

„Ist das gemütlich!“, rief Ute Reinhardt beim Betreten der Handwerkerhöfe in der Elsteraue aus. „Ich mag Kleinkunst aus Holz und überhaupt das ganz Ambiente ist sehr urig“, so die Oberpfälzerin. Familiäre Verbindungen führen sie und ihren Mann in der Weihnachtszeit regelmäßig nach Plauen, „aber in der Elsteraue waren wir noch...