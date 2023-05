Alkoholisierte Männer machen's Polizei am Männertag schwer

Von einer "üblichen Einsatzlage" spricht Philipp Hartmann aus dem Polizeilagezentrum in Zwickau, wenn er den diesjährigen Männertag Revue passieren lässt. Doch ganz so gewöhnlich war der Himmelfahrtstag im Vogtland doch nicht. Besonders zwei Männer werden wohl noch lange mit Nachwehen zu kämpfen haben. So richtig an die Geschehnisse erinnern...