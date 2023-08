Altensalzer rätseln: Warum stehlen Schilderdiebe immer wieder Verkehrszeichen im Ort?

Was macht ein Dieb mit einem Verkehrszeichen? Diese Frage stellen sich nicht nur die Altensalzer. Mehr als ein halbes Dutzend Schilder verschwanden in den vergangenen Monaten spurlos.

