Altglas-Entsorgung im Vogtland sorgt erneut für Ärger: „Da ist mir die Hutschnur geplatzt“

An mehreren Standorten in der Region sind die Container von einem Tag auf den anderen abgeholt worden. Besonders betroffen ist Plauen. Eine Stadträtin will sich das nicht mehr gefallen lassen.

Von einem Tag auf den anderen waren sie einfach weg. Am Possigweg in Straßberg, an der Bärenloh-Siedlung Bad Elster und der Klingenthaler Straße in Auerbach. Einfach weg. Seitdem ist der Ärger um Altglas-Container im Vogtland groß.