Auch im Vogtland: Warnstreiks im Einzelhandel am Freitag und Samstag

Wegen Arbeitsniederlegungen kann es am heutigen Freitag sowie am morgigen Samstag in Einkaufsmärkten zu Beeinträchtigungen kommen. Betroffen sind laut Gewerkschaft auch Einrichtungen in Plauen.

Wegen Warnstreiks im Einzelhandel kann es am heutigen Freitag sowie am morgigen Samstag auch in Einkaufsmärkten und Geschäften im Vogtland zu Beeinträchtigungen kommen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilt, werden die Streiks im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel für Sachsen, Sachsen-Anhalt und...